الحكومة الألمانية تدعم إجراءات حماية النساء من النشطاء المناهضين للإجهاض

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طرحت الحكومة الألمانية مشروع قانون إجراءات لحماية النساء من مضايقة النشطاء المناهضين للإجهاض.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية "د .ب.ا"، إن مجلس الوزراء الألماني وافق، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون طرحته وزيرة شئون المرأة ليزا باوز ضد التحرش بهن أمام عيادات الأطباء.

وينص المشروع على ضمان وصول النساء في الولايات الألمانية لمراكز الاستشارات والعيادات للخضوع للإجهاض.

كما أن مشروع القانون ينص على عقوبة بقيمة 5000 يورو "5450 دولارا" بحق من يقوم بمضايقة النساء.

ووصفت باوز المضايقات التي تتعرض لها النساء بغير المقبولة، وقالت: "علينا أن نحمي الحوامل بفعالية من المضايقة".