أطباء بلا حدود: نعمل عن كثب مع الهلال الأحمر المصري لإدخال مزيد من المساعدات لغزة

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قالت إينسا أبو خلف رئيس المركز الإعلامي لمنظمة «أطباء بلا حدود»، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف المستشفيات جنوب قطاع غزة.

وأضافت في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن عمال الإغاثة والطواقم الطبية يواجهون تحديات كبيرة في إنقاذ الجرحى بخان يونس.

وتابعت: «نعمل عن كثب مع الهلال الأحمر المصري لإدخال مزيد من المساعدات والمواد الإغاثية إلى غزة».

وأوضحت أنّه يجب استئناف مهمة الإغاثة بشكل فوري في قطاع غزة، ما يستلزم رفع الحصار الإسرائيلي.

واستكملت: «نعمل على ضخ 76 ألف لتر مياه يوميا لـ19 ألف عائلة في قطاع غزة، ويجب الضغط على إسرائيل لوقف القصف الذي يستهدف المنشآت السكنية والمستشفيات في غزة».