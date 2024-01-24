المفوضية الأوروبية تضع قواعد أكثر صرامة للتجارة الخارجية والاستثمار

أشار أحدث اقتراح من المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إلى إجراء المزيد من الفحوص والمراقبة على التجارة الخارجية والاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.

وذكر المفوض الأوروبي للتجارة، فالديس دومبروفسكيس في بيان أنه في مواجهة "الاضطرابات الجيوسياسية العميقة والتحولات التكنولوجية السريعة، يتعين على الاتحاد الأوروبي تقليص المخاطر الأمنية من التجارة والاستثمار.

وتتضمن الحزمة نظام فحص أوسع للاستثمار الأجنبي المباشر، في التكتل، بحيث يجب أن يكون لدى جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي نظام بقواعد منسقة.

وتتمثل الفكرة في تقييم المخاطر التي تنطوي عليها عمليات الاستحواذ الأجنبية على شركات التكنولوجيا الحيوية والفضاء والروبوتات، بالإضافة إلى البنية التحتية العامة الحيوية مثل الموانئ والمطارات.

ومن المقترح أيضا فرض ضوابط موحدة للاتحاد الأوروبي على الصادرات، التي تعتبر حساسة لدول مثل روسيا والصين، والتي يمكن إعادة استخدامها لصنع أسلحة، مثل الالكترونيات المتقدمة أو المواد الكيميائية.