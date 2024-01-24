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أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الأربعاء، وصول فائض ميزان تجارة السلع للبلاد خلال الشهر الماضي إلى 62.121 مليار ين.

وكان المحللون يتوقعون عجزا قدره 122.1 مليار ين بعد عجز بقيمة 776.9 مليار ين خلال نوفمبر الماضي.

وزادت صادرات اليابان الشهر الماضي بنسبة 9.8% إلى 9.648 تريليون ين، في حين كان المتوقع نموها بنسبة 9.1% بعد انكماشها بنسبة 0.2% خلال الشهر السابق.

وفي المقابل، تراجعت واردات اليابان خلال ديسمبر الماضي بنسبة 6.8% سنويا إلى 9.586 تريليون ين في حين كان المحللون يتوقعون تراجعا بنسبة 5.3%، بعد تراجع بنسبة 11.9% خلال الشهر السابق.