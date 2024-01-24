تونس تتعادل مع جنوب أفريقيا وتودع كأس الأمم رسميا

خيم التعادل السلبي على مواجهة منتخب تونس ونظيره جنوب أفريقيا، مساء اليوم الأربعاء، في ختام منافسات دور المجموعات بالمجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا 2023، لتودع نسور قرطاج البطولة رسميا.

سيطر منتخب جنوب أفريقيا على مجريات المباراة وكان الأخطر على مدار شوطي اللقاء، والأقرب من هز الشباك لولا براعة حارس مرمى تونس وصلابة دفاعاته، لكنه فشل في ترجمة سيطرته إلى أهداف ليخرج اللقاء بتعادل سلبي.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد جنوب أفريقيا لـ 4 نقاط في وضافة المجموعة، بينما ارتفع رصيد تونس إلى نقطتين في المركز الرابع «الأخير» ويودع البطولة رسميا.