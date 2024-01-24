كيربي: على إيران قطع دعمها لحماس وحزب الله

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأربعاء، إنه على إيران قطع الدعم الذي تقدمه لحماس وحزب الله وغيرهما؛ إذا كانت قلقة بشأن التصعيد، على حد تعبيره.



وأضاف كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أن إسرائيل اتخذت خطوات للتحول إلى عمليات أقل حدة والتركيز على استهداف قيادة حماس بشكل خاص.



وتابع كيربي "استهدفنا منشآت تستعملها فصائل عراقية موالية لإيران ردا على الهجمات الأخيرة على قاعدة عين الأسد".



ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.