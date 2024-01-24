نشأت الديهي يكشف تفاصيل أسوأ يوم على الاحتلال منذ بداية حرب غزة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك 109 أيام مرت على الحرب على قطاع غزة، ولم يكن يتوقع أحد أن تستمر الحرب إلى هذه المدة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أكثر الأسلحة تقدمًا في العالم ومدعوم من الولايات المتحدة وألمانيا والكثير من الدول الأوروبية.



وتابع الديهي، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الثلاثاء، أن «حماس» قامت بالأمس بإعداد كمين وقتلت فيها 24 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا في عملية واحدة، ووصفت إسرائيل هذا اليوم بأسوأ أيام الحرب.



وأضاف أن إسرائيل خسرت 67 مليار دولار خلال الـ100 يوم من الحرب على قطاع غزة، وهذا الرقم مؤلم ومخيف وفقًا لمحافظ البنك المركزي الإسرائيلي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض عقوبات على جماعة الحوثي بسبب ضرباته للسفن في باب المندب، متابعا «الاتحاد الأوروبي يمارس النفاق، ولن يصدقه أحد، فلم يحرك ساكنا لما يحدث في قطاع غزة، بينما يسعى لفرض العقوبات على الحوثيين في اليمن».