 وزير مالية الفلبين يحذر من فرض ضرائب جديدة في ظل ارتفاع معدل التضخم - بوابة الشروق
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وزير مالية الفلبين يحذر من فرض ضرائب جديدة في ظل ارتفاع معدل التضخم

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 10:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 10:43 ص

قررت الفلبين، إرجاء خطط فرض مزيد من الضرائب على الأطعمة السريعة والمشروبات المحلاة، بحسب ما قاله وزير المالية رالف ريتكو، حيث ألغى قائمة الرسوم الجديدة المقترحة في ظل ارتفاع أسعار المستهلكين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الوزير قال في مانيلا اليوم الأربعاء: "التضخم مرتفع.. إذا فرضنا الضرائب، هذا أيضا أمر تضخمي".

وأضاف: "هذا ليس وقت فرض مزيد من الضرائب"، متعهدا بإعطاء الأولوية لتطبيق القوانين الحالية.

وقال ريتكو، إن الحكومة لا تعتزم المضي في تنفيذ خطط فرض ضرائب على الأطعمة المملحة، ورفع الضرائب على المشروبات المحلاة؛ لتجنب زيادة معدل التضخم.

وأشار إلى أنه ربما تكون هناك حاجة "لكبح" الزيادة المقترحة في الضرائب على مستخدمي السيارات، ولكنه أعرب عن تأييده لإجراءات فرض ضرائب على البلاستيك المستخدم لمرة واحدة والخدمات الرقمية.

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