وزير النقل: انتهاء 95% من مشروع محور بديل خزان أسوان

أكد وزير النقل، كامل الوزير، انتهاء 95% من مشروع محور بديل خزان أسوان، والذي يبلغ طوله 5.4 كيلومتر وعرضه 29 مترا، بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، منوها بأن المحور يشمل 3 أعمال صناعية تتمثل في عدد ٢ كوبري ونفق، بالإضافة إلى أعمال طرق بطول 3.35 كيلومتر.

وقال وزير النقل، في تصريحات صحفية، نشرتها وزارة النقل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الأربعاء، إن المحور له أهمية كبيرة في المساهمة في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد، وذلك من أجل المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل.

وأضاف الوزير أن المشروع الجديد سيُسهل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلا عن أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية؛ وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد.

وأوضح وزير النقل أنه تم تنفيذ المحور على النيل للربط بين الطريق الواصل لطريق (أسوان / برنيس) حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان)، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان)، والربط على طريق (أسوان / أبو سمبل)، وتم مد المحور غربا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائي السريع.