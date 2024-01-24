مقتل 25 شخصا إثر حريق بمبنى في الصين

ذكرت وسائل إعلام حكومية صينية، مساء اليوم الأربعاء، أن 25 شخصا لقوا حتفهم في حريق نشب في مبنى، بإقليم "جيانجشي" شرق الصين.

ونشب الحريق بعد ظهر اليوم في مدينة "شينيو" التي تقع على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب غرب مدينة "نانتشانج" عاصمة الإقليم، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وأضاف التقرير، أن الحريق نشب في متجر في مستوى الشارع، مشيرا إلى أنه بعد إطلاق جرس الإنذار، هرع 120 عامل إنقاذ إلى الموقع.

وبحلول مساء اليوم، ارتفع عدد الضحايا إلى 25، حسب سلطات مدينة "شينيو".

وتابعت شينخوا، أنه تم نقل المصابين الذين لم يتم معرفة عددهم في بادئ الأمر، إلى المستشفى.

ولم تتوافر المزيد من المعلومات في بادئ الأمر حول سبب الحريق.