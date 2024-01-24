أوكرانيا: نواجه محادثات صعبة مع صندوق النقد الدولي ما لم تتم الموافقة على مساعدات مالية من أمريكا

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ذكر نائب وزير مالية أوكرانيا، يوري دراهانشوك للصحفيين في كييف أن بلاده تواجه "محادثات صعبة" مع صندوق النقد الدولي، ما لم تتم الموافقة على مساعدات مالية من الولايات المتحدة، قبل مراجعة برنامج الصندوق.

وأضاف "نحن متفائلون" بشأن المساعدات المالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

ومن جهة أخرى، ستعين الحكومة الأوكرانية مستشارين ماليين في الربيع لبيع بنكين مهمين في البلاد.

وذكر الرئيس التنفيذي لبنك "برايفت بنك" الذي تديره الدولة أن صافي أرباح البنك زادت في عام 2023 لتصل إلى 8ر37 مليار هريفنا (عملة أوكرانيا).

وسجل البنك أيضا أرباحا بلغت 2ر30 مليار هريفنا في عام 2022.