أردوغان ورئيسي يتفقان على ضرورة إنهاء الهجمات الإسرائيلية غير الإنسانية على غزة

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أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة "الهجوم الإرهابي الشنيع" الذي وقع في كرمان الإيرانية يوم 3 يناير الجاري، مؤكدا وقوف تركيا إلى جانب طهران في مكافحة الإرهاب.

وشدد أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، على أهمية تجنب الخطوات التي من شأنها تهديد أمن واستقرار المنطقة، وفقا لوكالة "الأناضول".

وأضاف: "ناقشنا (مع الرئيس الإيراني) ضرورة إنهاء الهجمات الإسرائيلية غير الإنسانية على غزة واتخاذ خطوات عاجلة نحو إقامة سلام عادل ودائم".

وتابع: "شددنا مع الرئيس الإيراني على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة نحو إقامة سلام عادل ودائم في المنطقة".

وكان الرئيس التركي استقبل في وقت سابق من اليوم الأربعاء، نظيره الإيراني، بالمجمع الرئاسي وسط مراسم رسمية العاصمة التركية أنقرة.