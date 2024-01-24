زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو مشكلتنا ولا أحد يعرف إلى أين ستأخذنا

صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء، بأن مشكلة بلاده تكمن في حكومة يديرها بنيامين نتنياهو.



ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن لابيد، خلال الاحتفال بمرور 75 عاما على إنشاء البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، قوله إن النظام السياسي في بلاده ليس الحل، بل إنه هو المشكلة في حد ذاتها.



وأوضح رئيس الوزراء السابق زعيم المعارضة الحالي، يائير لابيد، أن الوضع الحالي في بلاده قد فُقدت فيه السيطرة ولا أحد يعتني بالأمر أو يهتم، مضيفا أن "هناك مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من مستوطناتهم ولا أحد لديه إجابة حول متى سيعودون إلى منازلهم، سواء في الجنوب أو الشمال الإسرائيليين"، وفقا لوكالة سبوتنيك.



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".



وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف شهيد وأكثر من 63 ألف مصاب.