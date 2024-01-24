قال النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لعام 2023، بشأن توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية خلال ثلاثة أشهر؛ قابل للتجديد، موضحا أن العمل بالقرار ينتهي مارس المقبل.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن القرار يستهدف تقنين أوضاع المقيمين بالبلاد مقابل سداد مصروفات إدارية ألف دولار، وذلك نظير إصدار تأشيرة إقامة قانونية من وزارة الداخلية.

وأوضح أن القرار بمدة محددة يجرى بعدها اتخاذ إجراء ضد الأجنبي المقيم لمخالفته قانون دولة الإقامته، قائلا إن «مصر تفتح أبوابها على مصراعيها أمام أي لاجئ مراعاة للإنسانية».

وأكد أن القرار يهدف إلى تسوية أوضاع المقيمين بطريقة غير مشروعة في مصر، على غرار معظم دول العالم، مشيرا إلى تواجد 9 ملايين لاجئ على الأراضي المصرية بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

ونوه أن الدولة تحملت أعباء كثيرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة لا سيما أن عدد المقيمين في مصر يمثل تعداد دولة كاملة، مؤكدا أن القرار من شأنه أن يزيد من حصيلة العملة الأجنبية التي تحتاجها مصر حاليا كأحد الحقوق الشرعية للشعب المصري والدولة.