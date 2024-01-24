إصدارات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في معرض الكتاب

يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، والمقامة في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2024، وذلك من خلال جناح العرض ضمن قطاعات وزارة الثقافة بصالة 3.

ويطرح المركز إصداراته في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ويعرض سلاسله في تراث المسرح المصري، وتوثيق المسرح المصري، وروائع المسرح العالمي، ودراسات في الفنون الشعبية، دراسات في المسرح المصري، ودراسات في الموسيقى، وتجارب في المسرح، وجميع الأعداد الصادرة من مجلة المسرح الإصدار السادس؛ ومجلة "ألوان من الفنون.. موسيقى وفنون شعبية"؛ للبيع داخل صالة 4 B26.