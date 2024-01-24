وزير الخارجية الأوكراني: لسنا بحاجة إلى صواريخ توروس لمهاجمة موسكو

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، الغرب إلى التوقف عن مجرد التفكير في احتمال انتصار بوتين والبدء في تزويد أوكرانيا بكل الأسلحة التي تحتاجها لصد العدوان.

وقال كوليبا إن "روسيا لا تزال لديها القدرة على شن هجمات هائلة، لذلك توجه أوكرانيا الشكر لشركائها على أنظمة الدفاع الجوي التي تقدمها، ولا سيما نظام باتريوت، ولكن هناك حاجة إلى المزيد منها"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

واعترف كوليبا بأن الوضع خطير للغاية، وربما أكثر خطورة مما كان عليه في بداية العملية العسكرية الروسية قبل نحو عامين. والسبب هو نقص الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني "رغم أن أوكرانيا زادت بشكل كبير من إنتاجها وستواصل القيام بذلك، ما زلنا نرى أن صناعة الدفاع في الدول الغربية التي تساعدنا، غير قادرة على إنتاج ما يكفي من ذخيرة المدفعية".

ويواصل كوليبا أمله في أن تقرر ألمانيا في نهاية المطاف تزويد أوكرانيا بصواريخ توروس.

وقال كوليبا "لسنا بحاجة إلى صواريخ من طراز "توروس" لمهاجمة موسكو. فالصواريخ بعيدة المدى التي يقدمها شركاؤنا الغربيون ليست ضرورية لمهاجمة موسكو أو أي جزء آخر من الأراضي الروسية. نحن بحاجة إلى صواريخ توروس لتدمير البنية التحتية العسكرية الروسية خلف خط المواجهة على أراضي أوكرانيا"، مضيفا أن المفاوضات بشأن هذه المسألة مستمرة.