القوات الإسرائيلية تعتقل 7 فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" وشرطة الحدود، 7 فلسطينيين، الليلة الماضية، وصادرت أسلحة بمختلف أنحاء الضفة الغربية.

وتم نقل الرجال المطلوبين المعتقلين لاستكمال التحقيقات من قبل قوات الأمن، حسب زعم الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" واي نت، اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية تشن حملة مداهمات يوميا في الضفة الغربية منذ الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، عقب هجمات حماس على جنوب إسرائيل.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاجاري، قد زعم في مؤتمر صحفي، مساء أمس الثلاثاء، عن قتل أكثر من 100 من عناصر حماس خلال معارك عنيفة في منطقة غرب خان يونس.

وتشير الأرقام العسكرية إلى ارتفاع حصيلة قتلى الجنود الاسرائيليين إلى 220، لقوا حتفهم منذ أن بدأت إسرائيل العملية البرية بقطاع غزة في أواخر أكتوبر الماضي، كما أصيب أكثر من 1200 آخرين.