تحل الفنانة جنات، غداً الخميس، ضيفة على برنامج "أجمد7 الساعة 7"، مع المذيعة جيهان عبد الله، عبر إذاعة "نجوم إف. إم"؛ للحديث عن أحدث أعمالها الفنية مؤخراً.

وطرحت جنات أغنية "الشمخ الجواني"، من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضرى، كما تستعد لطرح أكثر من أغنية منها "تقبل على نفسك" من كلمات الشاعر ملاك عادل والحان محمد عبد المنعم وتوزيع أحمد عادل، وأيضا أغنية "بشتكيلك" كلمات أحمد النجار وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس.

يذكر أن برنامج "أجمد 7 الساعة 7”، يذاع من الأحد للخميس أسبوعياً وتقدمه المذيعة جيهان عبدالله، عبر إذاعة "نجوم اف.ام" ويستعرض أهم الأغنيات الجديدة التى يتم طرحها بشكل يومى وترتيبها بناء على اختيار الجمهور.