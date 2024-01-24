 تعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة - بوابة الشروق
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تعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 5:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 5:45 م
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة، في دوره العادي، على أن يكون سابقا للقاضي عبد العظيم عبد الهادي وتاليا للقاضي محمد عزت مناع الرئيسين بمحاكم الاستئناف.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2024، في المادة الثانية من القرار تعيين 3 قضاة بمحكمة النقض، وفى المادة الثالثة تعيين 253 قاضيا من نوابا بمحكمة الاستئناف لرؤساء بالمحكمة.

وجاء في المادة الرابعة تعيين نوابا لرؤساء الاستئناف 9 من المحامين العامين لدي محكمة النقض، وفى المادة الخامسة تعيين قاضي محام عام أول، وفى المادة السابعة تعيين، نوابا لرؤساء الاستئناف ومحامين عامين أول.

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