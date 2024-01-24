جوتيريش ينتقد رفض نتنياهو لحل الدولتين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته لحل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط ووصف ذلك بأنه "غير مقبول".

وقال جوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء: "هذا الرفض، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى صراعا أصبح تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين".

كما توجه العديد من وزراء الخارجية إلى نيويورك لإجراء مناقشة بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

وقال جوتيريش: "لا يمكن أن تأتي النهاية الدائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلا من خلال حل الدولتين".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي وأعضاء الحكومة اليمينيون المتطرفون قد أكدوا مؤخرا رفضهم لحل الدولتين. لذلك تعمل الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي حاليا على زيادة الضغط على معارضي هذا الحل.