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إسبانيا تسجل عددا قياسيا من الإقامات الفندقية العام الماضي

مدريد - د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 4:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 4:36 م

سجلت إسبانيا عددا قياسيا من الإقامات الفندقية العام الماضي، على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار الغرف وتصدر النزلاء من الخارج تلك الزيادة

وذكر المعهد الوطني للإحصاء "إي.إن.إي"، اليوم الأربعاء، أنه في عام 2023، ارتفع عدد الإقامات الليلية بواقع 8.4%، مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 347.1 مليون.

وأضاف المعهد أن الرقم القياسي السابق لعام 2019، وهو العام الذي سبق تفشي جائحة فيروس كورونا، تم تجاوزه بواقع 1.2%.

وتابع المعهد أن متوسط أسعار الغرف في الوجهات الأكثر شعبية زاد بواقع 8.5%، على أساس سنوي، وبلغ متوسط الإيرادات الفندقية لكل غرفة مشغولة 112.90 يورو "123 دولارا".


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