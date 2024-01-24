بدء تشغيل قطارات السكة الحديد الإضافية لإجازة نصف العام حتى 23 فبراير المقبل

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي، والتي ستستمر حتى يوم 23 فبراير القادم، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي.

وأعلنت الهيئة، جدول تشغيل القطارات المكيفة الإضافية، بإجمالي 6 قطارات من القاهرة إلى أسوان، بجانب القطارات التي تعمل يوميا على خطوط الهيئة.

وقررت الهيئة تشغيل قطار 1936 (مكيف) (القاهرة / أسوان) ليقوم من القاهرة الساعة 09:50 مساءا ويصل أسوان الساعة 10:10 صباحا، وقطار 1938 (ثالثة مكيفة) ليقوم من القاهرة الساعة 10:40 مساء ويصل أسوان الساعة 11:55 صباحا.

كذلك سيتم تشغيل قطار 1940 (ثالثة مكيفة) (القاهرة / أسوان) ليقوم من القاهرة الساعة 06:30 مساء ويصل أسوان الساعة 06:20 صباحا.

وبدءا من غد الخميس سيتم تشغيل قطار 1937 (مكيف) (أسوان / القاهرة) ليقوم من أسوان الساعة 06:00 مساء ويصل القاهرة 07:00 صباحا، وقطار 1939 (ثالثة مكيفة) (أسوان / القاهرة) ليقوم من أسوان الساعة 10:35 مساء ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحا، وقطار 1941 (ثالثة مكيفة) (أسوان / القاهرة) ليقوم من أسوان الساعة 03:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 03:20 صباحا.