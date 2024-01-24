صحة مطروح: تدريب الأطقم الطبية على أساسيات تشغيل وصيانة الأجهزة العناية المركزة

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم تنظيم دورة تدريبية بعنوان "أساسيات تشغيل وصيانة الأجهزة الطبية بأقسام العناية المركزة والحضانات".

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح أن الدورة التدريبية عقدت بمركز تدريب صحة المرأة بالمستشفى العام، حيث تم تدريب عدد من أعضاء الإدارة الهندسية بالمديرية، وأعضاء هيئة التمريض، وفنى الأجهزة الطبية بمختلف مستشفيات المحافظة على صيانة، واستخدام الأجهزة الطبية بأقسام العناية المركزة والحضانات، كما وعد استشارى التدريب بتكرار الدورات التدريبية لجميع الكوادر الطبية، بما فيهم الأطباء وخاصة بالمراكز النائية.

وأكد تكثيف الجهود والاستمرار بالتدريب لرفع كفاءة، جميع فئات الأطقم الطبية بجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية ونقل الخبرات لزملائهم على رأس العمل.