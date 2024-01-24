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الكشف عن طبيعة إصابة الشناوي ومدة غيابه

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 3:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 3:00 ص

قال أشرف محرم طبيب جراحة العظام بالقصر العيني، إنه تم التواصل معه بسبب إصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، في الساعات الماضية.

وكان الشناوي قد أصيب خلال مواجهة منتخب مصر وكاب فيردي، التي أقيمت مساء الإثنين الماضي، في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وتابع محرم في تصريحات تليفزيونية: "إصابة محمد الشناوي عبارة عن خلع وكسر في مفصل الكتف، وسوف يغيب لما يقرب من 4 أشهر إلى 6 أشهر".

وأضاف: "تعرض الشناوي للإصابة قد يكون بسبب ضغوط عصبية وجماهيرية على اللاعبين، واللاعب قد يخضع للجراحة خلال أسبوع، وكان من الممكن إجراء الجراحة هنا في القاهرة ولكن كان هناك رغبة في سفره إلى ألمانيا من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم".


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