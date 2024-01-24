أبو نسب يتصدر إيرادات شباك التذاكر السعودي بـ 4 مليون دولار

تصدر فيلم "أبو نسب"، للنجم محمد إمام، شباك تذاكر المملكة العربية السعودية، للأسبوع الرابع على التوالي، حيث حقق إيرادات منذ عرضه تصل إلى 4 مليون دولار أمريكي، ما يعادل الـ 14 مليون ريال سعودي.

يأتي هذا النجاح بعد أن تصدر الفيلم إيرادات موسم رأس السنة في مصر، محققا أكثر من 40 مليون جنيه حتى الآن.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول طبيب أطفال، الذي يلعب دوره الفنان محمد إمام، يعيش قصة حب مع فتاة تعمل لايف كوتش.

"أبو نسب" يشارك في بطولته بجانب محمد إمام: ماجد الكدواني، وياسمين صبري، ووفاء عامر، وهالة فاخر، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.