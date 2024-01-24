الرئيس الإيراني يعتزم زيارة الجزائر قريبا

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يعتزم زيارة الجزائر قريبا.

جاء ذلك خلال محادثات ثنائية جمعته مع وزير الشئون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

إلى جانب ذلك، تناول الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وطهران، وكذا الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعيات "العدوان على غزة" على أمن واستقرار المنطقة برمتها.

ومن جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، بأن الوزيرين أكدا على ضرورة الوقف الفوري لـ"جرائم الحرب" التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار، والتصدي للتهجير القسري للفلسطينيين.

وفي إشارة إلى الاجتماع المرتقب لقادة منتجى الغاز في أوبك في مارس المقبل في الجزائر، اعتبر عطاف أن مشاركة الرئيس الإيراني في هذا الاجتماع تحظى بأهمية خاصة.

وأكد وزيرا الخارجية أهمية تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وضرورة تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين، كما أعربا عن الاستعداد لصياغة وتوقيع الوثائق المطلوبة في مجالات التعاون الأخرى.