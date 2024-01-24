 استئناف رحلات قطارات الطلقة في اليابان بعد توقفها لمدة 20 ساعة - بوابة الشروق
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استئناف رحلات قطارات الطلقة في اليابان بعد توقفها لمدة 20 ساعة

طوكيو - د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 9:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 9:54 ص
أعلنت الشركة المشغلة لقطارات الطلقة في اليابان، اليوم الأربعاء، استئناف عمل القطارات في شرق ووسط البلاد، بعد توقف لمدة 20 ساعة عقب أن تسبب انقطاع كهرباء في توقف قطار بين محطتين أمس الثلاثاء.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه على الرغم من إلغاء بعض الرحلات، فإن قطارات الطلقة على خطوط توهوكو وجويتسو وهوكوريكو استمرت في عملها المعتاد، وفقا لما قالته شركة إيست جابان للسكك الحديدية.

وكانت الشركة قد قالت إن المشكلة ترجع إلى سلك كهرباء علوي تم العثور عليه متدليا فوق خطوط  القطارات في موقع بمقاطعة سايتاما، شمال طوكيو. 

وأسفرت الواقعة عن إلغاء نحو 280 رحلة بين طوكيو ومدن أخرى، كما أثر توقف الرحلات على نحو 120 ألف شخص، بحسب ما قالته الشركة.

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