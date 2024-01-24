سقط 11 شهيدًا وعشرات الجرحى، في قصف مركز تعليمي للأونروا يؤوي آلاف النازحين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق تقارير إعلامية.



وفي وقت سابق، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن مركز تدريب تابعا لها يؤوي 10 آلاف نازح تعرض للقصف.



وأضافت الوكالة الأممية، أن النيران اندلعت في المباني والإصابات عديدة، وأن أشخاصا عديدين محاصرون كما منع الوصول الآمن إلى المركز، كما نقلت قناة الجزيرة.



وكانت قوات جيش الاحتلال قد طلبت مغادرة أكثر من 500 ألف فلسطيني مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة بعد إعلانها سابقا "منطقة آمنة".



وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الأربعاء، طالبت إسرائيل المدنيين الذين يعيشون في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بإخلاء المنطقة.



وأوضح التقرير أن ما لا يقل عن 500 ألف فلسطيني يعيشون في المدينة، بينهم 425 ألف نازح داخلي، ونحو 88 ألفا من سكان المدينة.



وأشار إلى أن المدنيين الذين نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية، لجأوا إلى مستشفيات المدينة الثلاثة.