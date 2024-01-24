 الصحة: إصابة شخصين واستقرار حالة أحدهما في حادث تصادم الطريق الدائري - بوابة الشروق
الأربعاء 24 يناير 2024 2:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الصحة: إصابة شخصين واستقرار حالة أحدهما في حادث تصادم الطريق الدائري

محمد شعبان
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 1:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 1:47 ص

قال الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إن حادث الطريق الدائري بمحور المريوطية تجاه محافظة الجيزة، مساء الثلاثاء؛ أسفر عن وقوع إصابتين جرى نقلهما إلى مستشفى الهرم.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى استقرار حالة المصاب الأول بينما تعرضت الحالة الثانية إلى نزيف داخلي وكسور متعددة بالجسم، موضحا أن حجم الأضرار البشرية أقل كثيرا من الأضرار المادية.

وأشار إلى انقلاب عدة سيارات من أعلى الطريق الدائري بمحور المريوطية أمام المتحف المصري، جراء الاصطدام بشاحنة نقل محملة بمواد بناء.

وأمرت النيابة العامة في الجيزة بتشكيل لجنة هندسية لفحص السيارات المتضررة، وكذلك الشاحنة المتسببة في الحادث، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، للوقوف على ملابساته، وبيان مسؤولية سائق السيارة النقل الثقيل عن الواقعة.

ووقع الحادث بعدما فقد سائق السيارة النقل السيطرة عليها، واندفعت لتصطدم بـ8 سيارات متتالية، أسقطت 3 منها من أعلى الكوبري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك