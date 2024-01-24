الخارجية الفلسطينية تحذر من تسليح المستوطنين الإسرائيليين بصواريخ مضادة للدروع

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من مخاطر تسليح المستوطنيين وتزويدهم بصواريخ مضادة للدروع على ساحة الصراع برمتها.



وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان "نحذر من مخاطر ما أورده الإعلام العبري بشأن دراسة جيش الاحتلال تسليح ما يسمى فرق الاستنفار الأمني في مستوطنات الضفة الغربية".



واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن تلك المسألة امتدادا لتحريض المسئولين اليمينيين المتطرفين لسياسة صب الزيت على النار وتفجير الأوضاع في الضفة الغربية.



وحذرت الوزارة من مغبة استخدام تلك الصواريخ والقذائف ضد منازل الفلسطينيين وتجمعاتهم.



وفي وقت سابق من اليوم، كشف إعلام عبري، أن الجيش الإسرائيلي يدرس تسليح قوات الاحتياط بمستوطنات في الضفة الغربية، بصواريخ مضادة للدبابات.



وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "يدرس الجيش الإسرائيلي إمكانية تسليح قوات الاحتياط في المستوطنات المعزولة والمتاخمة للبلدات الفلسطينية بصواريخ مضادة للدبابات".



ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.