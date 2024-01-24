الصين تقدم رسائل دعم سياسي لتعزيز الثقة بالأسواق ووقف تراجع سوق الأسهم

عززت السلطات الصينية، رسائل الدعم السياسي في محاولة لتحقيق الاستقرار في الثقة بالأسواق، مما يؤكد الاهتمام المتزايد لوقف التراجع الحاد في سوق الأسهم، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء.

وتعهدت لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها التابعة لمجلس الدولة، اليوم، بتحسين جودة الشركات المملوكة للدولة والمدرجة في البورصة، وإدراج إدارة القيمة السوقية في مراجعات أداء المديرين التنفيذيين لشركات الدولة.

وكانت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية عقدت اجتماعا أمس، وتعهدت بـ "القيام بكل شيء"؛ للحفاظ على التشغيل المستقر لأسواق رأس المال، وتهدئة مخاوف المستثمرين.

وقال لي يونزي وزير الإدارة الوطنية للتنظيم المالي في الصين، اليوم الأربعاء، إن اقتصاد البلاد قادر على التغلب على التحديات، وإن موقفها السياسي المتمثل في الترحيب برأس المال الأجنبي لتنفيذ استثمارات داخلية، لا يزال على حاله دون تغيير.