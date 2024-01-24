الرئيس السيسي: سنواصل دورنا بنبل وشرف وتجرد لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن موقف مصر من الأوضاع في قطاع غزة واضح منذ البداية.

جاء ذلك في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72، اليوم الأربعاء بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وأضاف أن هذا الموقف يقوم على شعور عميق بالمسئولية التاريخية والإنسانية لمصر بالوقود دائمًا بجانب أشقائها من الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن مصر ستواصل أداء دورها بنبل وشرف وتجرد حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

واستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الرئيس السيسي فور وصوله، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الجمهوري، وسلام الشهيد، فيما وضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن.