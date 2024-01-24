المزارعون الفرنسيون يكثفون الضغط على حكومة ماكرون

قال ارنو روسو رئيس نقابة "إف أن أي إي ايه" لتلفزيون فرانس 2،اليوم الأربعاء، إن المزارعين الفرنسيين يريدون تمديد احتجاجاتهم لزيادة الضغط على الحكومة.

وأضاف روسو، أنه سوف يتم تنظيم احتجاجات في نحو 85 منطقة من بين أكثر من 100 منطقة فرنسية بحلول بعد غد الجمعة.

وأشار إلى أن المزارعين لن يتراجعوا.

ويعرقل المزارعون في فرنسا الحركة على الطرق السريعة منذ أيام، حيث يحتجون على تراجع الأجور والقواعد والمعايير الأوروبية البيئية، حيث يصفونها بأنها تخرج عن السيطرة.

ويجري رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جابريل آتال مباحثات مع مختلف المنظمات الزراعية.

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتوصل لحلول حقيقية لمشاكل المزارعين.