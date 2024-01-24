متحدث الرئاسة: مصر سبقت الجدول الزمني المخطط لإنشاء محطة الضبعة النووية

هنأ المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الشعب المصري، على دخول عصر الطاقة النووية السلمية، قائلاً إن امتلاك محطات نووية لأغراض توليد الكهرباء والبحث العلمي والتكنولوجيا النووية؛ لحظة تاريخية خالدة لحلم بعيد المدى ظل يراود المصريين كثيرا.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مراسم الصبة الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية؛ كأول محطة نووية في مصر.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن مصر سبقت الجدول الزمني المخطط لمراحل إنشاء محطة الضبعة النووية، على الرغم من الظروف الدولية غير العادية على المستوى الدولي والإقليمي منذ توقيع الاتفاقية بين مصر وروسيا.

وأشاد بالجهود المبذولة من الإدارة القائمة على تنفيذ المشروع وقيادات الدولتين، قائلاً: «يجب أن نتوقف بتقدير واحترام للقائمين على المشروع والمنفذين والإدارة السياسية في الدولتين التي استطاعت أن تتغلب على صعوبات كثيرة حتى نصل اليوم إلى لحظة فارقة وهامة على طريق إنشاء المحطة النووية».

وأكد أن محطة الضبعة النووية ستساهم في تلبية احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتنويع مصادر الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للمصريين، وبناء كوادر علمية رفيعة المستوى، وتوطين التكنولوجيا النووية في مختلف المجالات الصناعية.