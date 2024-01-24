مسئول ألماني: على برلين أخذ احتمال فوز ترامب برئاسة أمريكا على محمل الجد

قال منسق الحكومة الألمانية للشؤون عبر الأطلسي، ميشائيل لينك، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على ألمانيا أن تأخذ على محمل الجد احتمال فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحددة، مجددا.



ويأتي ذلك بعد أن حقق ترامب فوزا كبيرا آخر في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.



وأوضح لينك أن برلين يجب أن تتبع "استراتيجية الدونات" للتخفيف من حجم الضرر الذي قد يتسبب ترامب في إلحاقه بالعلاقات الأمريكية الألمانية، حال فوزه بالانتخابات المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.



وقال لينك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "في هذه الحالة، علينا أن ندفع بما تسمى بـ /استراتيجية الدونات/، وهو ما يعني أن نعتمد على الاتصالات حوله، مع وجود جهات داخلية محتملة قادرة على رفض القرارات".



وأشار لينك، وهو عضو في البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحر - الشريك الثالث للاشتراكيين الديمقراطيين والخضر بالائتلاف الحاكم في ألمانيا – إلى أن تنمية العلاقات مع المسؤولين على مختلف مستويات الحكومة الأمريكية، وداخل الدائرة المقربة لترامب، ستكون بمثابة "فرض حاجز عازل ضخم حوله".



وأكد لينك أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك، هي البناء على المصالح المشتركة، ومنها على سبيل المثال، العلاقات الاقتصادية والتجارية.