هيئة ألمانية تعقد جلسات استماع حول شبهة تلاعب في انبعاثات سيارات بي إم دبليو

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تعقد الهيئة الاتحادية للنقل بالسيارات في ألمانيا، جلسات استماع بشأن ما إذا كانت شركة "بي إم دبليو" تلاعبت في انبعاثات السيارات في موديلات "إكس 3 إس يو في" التي انتجت قبل عقد.

وأكد متحدث باسم الهيئة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأربعاء، عقد الجلسات والتي كانت صحيفة بيلد أول من أشار إليها.

وقالت "بي إم دبليو"، إن السيارات موضع التحقيق هي موديلات "اكس 3 اس يو في" ذات محرك ديزل سعة لترين، التي شيدت بين 2010 و2014.

وأضافت الشركة مقرها ميونخ، أنها تحقق في انبعاثات السيارات وأنهها على تواصل مع الهيئة الاتحادية.

ومن جانبها، قالت الهيئة إن الشكوك نشأت خلال مراقبة الأسواق.

وتقوم الهيئة بفحص سيارات إنتاج جميع الشركات، وتملك صلاحية إجراء فحوصات في معاملها وتحليل برامج الكمبيوتر بالسيارات.

وبدأت جلسات الاستماع في موديلا "بي أم دبليو اكس 3" في أغسطس الماضي.

وأعلنت "بي إم دبليو" بالفعل الأمر في تقرير النصف الأول من عام 2023.

وأشار الناطق باسم هيئة النقل الألمانية، إلى أن الإجراءات التنظيمية جارية و"نحن في مرحلة الاستماع الآن فقط".