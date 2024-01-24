وزيرة خارجية ألمانيا تطالب بحل تفاوضي للصراع في السودان

دعت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، إلى تعزيز الجهود من أجل التوصل إلى حل تفاوضي للصراع على السلطة في السودان، وذلك قبيل زيارتها للمنطقة على الصراع المستمر في السودان.



وقالت بيربوك، اليوم الأربعاء، قبيل مغادرتها في جولة تستمر 3 أيام، تزور خلالها جيبوتي، وكينيا، ودولة جنوب السودان، إنها تريد بالتعاون مع شركائها في شرق إفريقيا، استكشاف السبل من أجل "إحضار الجنرالين المتصارعين في السودان إلى طاولة المفاوضات، حتى لا يدفعان شعب السودان إلى الهاوية أكثر من ذلك، ولا يزعزعان استقرار المنطقة بقدر أكبر".



وكشفت بيانات للأمم المتحدة، أن "الصراع في السودان أسفر عن نزوح أكثر من 7 ملايين نسمة منذ بداية هذا الصراع في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".



وأكدت بيربوك، "علينا تعزيز الضغط على الجانبين - من خلال العقوبات، ومحاسبتهما على جرائمهما ضد السكان المدنيين، وعن طريق التأثير على مؤيديهما من الخارج".



وقالت بيربوك، إن دول المنطقة والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيجاد" والاتحاد الإفريقي، لهم دور مركزي في جهود الوساطة الدولية المبذولة، مضيفة أن وجود "أكثر من 12 ألف قتيل ونحو 7.5 مليون نازح، هي النتيجة الوحشية لهذا الصراع".



يذكر أن هناك 14 جنديا ألمانيا يشاركون حاليا في المهمة الأممية بدولة جنوب السودان، التي تعد أحدث دولة في القارة السمراء، بعد أن انفصلت عن السودان في التاسع من 9 يوليو 2011 وذلك بعد حرب أهلية طويلة.