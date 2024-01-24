الرئيس الإيراني يصل إلى أنقرة في زيارة رسمية لتركيا

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم الأربعاء، للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان، والمشاركة في الاجتماع الثامن لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأن الطائرة التي تقل رئيسي والوفد المرافق له، حطت في مطار "أسن بوغا".

ومن المقرر أن يبحث الرئيسان العلاقات الثنائية، والتطورات الأخيرة في قطاع غزة، وقضايا إقليمية مثل الوضع في العراق، وسوريا، والقوقاز، وأفغانستان، والحرب الأوكرانية.

وعلى صعيد متصل، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، بأن رئيسي قال في كلمة قبل مغادرته طهران إلى أنقرة، بأن الزيارة تأتي بدعوة من أردوغان، وذلك لعقد اجتماع رفيع مشترك بين البلدين وبحث مختلف القضايا، بما فيها الاقتصاد والتجارة.

وأضاف، "نهدف إلى رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وتركيا إلى 30 مليار دولار، ويمكن تحقيق هذا الرقم بالقدرات الموجودة لدى البلدين، وسيتم خلال الزيارة التوقيع على وثائق مهمة تظهر رغبة البلدين في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية".

وأوضح رئيسي، "من القضايا المهمة في المنطقة التي تقلق المسلمين والضمائر الحية في كل أنحاء العالم هي قضية فلسطين، وإيران وتركيا لديهما موقف مشترك في دعم فلسطين ومقاومتها، وقد بذلت جهود في هذا الصدد لوقف العدوان، وبسبب دعم أمريكا والغرب للكيان الصهيوني، ما زلنا نشهد قتل النساء والأطفال والأبرياء".

وأوضح، "نتابع في هذه الزيارة ما تم تداوله في زيارة أردوغان السابقة إلى طهران وسنتخذ خطوات كبيرة لتطوير العلاقات بين البلدين".