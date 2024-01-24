وزير الداخلية: ذكرى معركة الإسماعيلية تعيد مشاهد يوم خالد لضمير الأمة المصرية

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن ذكرى معركة الإسماعيلية المجيدة تعيد مشاهد يوم خالد لضمير الأمة المصرية.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وأضاف أن رجال الشرطة وقفوا في تلك المعركة لخوض واحدة من أشرف المعارك، ترسيخا لتلاحمهم مع المصريين ليسطر التاريخ أنّ تضحيات رجال الشرطة تعبيرًا عن عطاء وطني صادق يمتد عبر العصور إلى اليوم.

ولفت إلى أنّ هذه التضحيات تجسد ميسرة شعب عريق يدافع عن رفعة بلاده، وهي المسيرة التي يواصلها الرئيس السيسي لمواجهة البناء وإعادة البناء.

واستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الرئيس السيسي فور وصوله، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الجمهوري، وسلام الشهيد، فيما وضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن.