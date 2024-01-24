السعودية وجورجيا توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيق بينهما

وقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير خارجية جورجيا إيليا داركياشفيلي، عقب لقاء جمعهما في العاصمة الرياض اليوم الأربعاء "مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي – الجورجي".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن وزير الخارجية السعودي استعرض مع نظيره الجورجي في الرياض "علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

عقب ذلك، وقع وزير الخارجية السعودي ووزير خارجية جورجيا مذكرة تفاهم إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الجورجي؛ بهدف نقل التعاون المشترك لآفاق أرحب، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وجورجيا نشأت في 27 مايو 1994، ورغم قِصر تاريخ العلاقات بينهما؛ إلا أن المملكة تُعد من أوائل الدول في العالم، التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جورجيا، التي لم تعلن استقلالها سوى في 9 أبريل عام 1991، عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، الذي كان قد ضم جورجيا إلى أراضيه منذ 1918.