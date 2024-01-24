وزير الخارجية الروسي: يجب وقف العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية على الفور

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال جلسة مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الشرق الأوسط، إنه من الضروري وقف العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية على الفور.

وأضاف لافروف: "من الضروري الوقف الفوري للعنف الذي يأتي بشكل جماعي من جانب الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال إن التركيز على "أفكار مثيرة للاشمئزاز مثل التهجير القسري لجميع الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الدائمة" أمر مثير للقلق بشكل خاص، مضيفا أن "مثل هذا السيناريو غير مقبول".

ومن ناحية أخرى، دعا الوزير الروسي إلى "عدم السماح بدفن قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية، كما دُفنت اتفاقيات مينسك لعام 2015 التي أقرها هذا المجلس بالإجماع".

واعتبر لافروف أنه نتيجة للحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة "بات الوضع كارثيا"، ودعا إلى وضع حد لـ"المأساة غير المسبوقة بأسرع وقت ممكن".

وأعرب عن تأييد بلاده لحل الدولتين من أجل إسرائيل والفلسطينيين، وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء آخرين في الحكومة لرفضهم حل الدولتين.

كما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رفض الجانب الإسرائيلي.

وقال جوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي: "لا يمكن أن تأتي النهاية الدائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلا من خلال حل الدولتين".

وأضاف: "هذا الرفض، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى صراعا أصبح تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين".

وترى الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي أن هناك ضرورة لحل الدولتين، وبالتالي تزيد حاليا من الضغط على معارضي الخطة.