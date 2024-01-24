نائب محافظ البحيرة تسلم التعويضات لأصحاب الأراضي المتعارضة مع مسار مشروع القطار الكهربائي السريع

سلمت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، عقود 54 وحدة سكنية جديدة بوادي النطرون على أهالي قرية الرحمة بمركز أبو المطامير، والمتعارضة سابقا مع مسار مشروع القطار الكهربائي السريع بنطاق محافظة البحيرة، بحضور مسئولي الهيئة القومية للأنفاق والهيئة العامة للطرق والكباري والسيد المهندس أحمد أبو دقيقة، مدير المشروع.

ووجهت نائب المحافظ الشكر للأهالي على تعاونهم مع المحافظة، وإدراكهم لمدى أهمية المشروع، والذي يساهم بقوة، فى تحفيز النمو الإقتصادي لمصر وتحويلها إلى مركز إقليمي، لدوره الهام فى تخفيف أعباء السفر والانتقال ما بين محافظات وجه بحري والصعيد.

كما أكدت تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لسرعة نهو الأعمال في توقيتاتها وفقًا للجدول الزمني المقرر للمشروع الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، مشيرة إلى أنه تم تعويض المتضررين بشقق جديدة بمركز ومدينة وادى النطرون بأحد اهم الأماكن الحيوية والملاصقة لكافة الخدمات ولمحطة وادى النطرون الخاصة بالقطار الكهربائي السريع الجارى إنشاؤها حالياً.