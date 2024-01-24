انخفاض عجز الميزان التجاري الفلسطيني بنسبة 18% خلال نوفمبر الماضي

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بأن قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغ 7ر401 مليون دولار أمريكي، منخفضا بنسبة 18% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما انخفض بنسبة 32%، مقارنة مع نفس الشهر عام 2022.



وقال الجهاز، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، إن الصادرات خلال شهر الـ11 من العام الماضي ارتفعت بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 36% مقارنة مع نفس الشهر عام 2022، حيث بلغت قيمتها 8ر100 مليون دولار أمريكي.



وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل بنسبة 5% مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 66% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر 11 من عام 2023.



بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 54% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 3ر34 مليون دولار أمريكي.



وانخفضت الواردات بنسبة 14% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما انخفضت بنسبة 33% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 5ر502 مليون دولار أمريكي.