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أعداد جريدة الشروق
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انخفاض عجز الميزان التجاري الفلسطيني بنسبة 18% خلال نوفمبر الماضي

رام الله - د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 10:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 10:43 ص
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بأن قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغ 7ر401 مليون دولار أمريكي، منخفضا بنسبة 18% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما انخفض بنسبة 32%، مقارنة مع نفس الشهر عام 2022.

وقال الجهاز، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، إن الصادرات خلال شهر الـ11 من العام الماضي ارتفعت بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 36% مقارنة مع نفس  الشهر عام 2022، حيث بلغت قيمتها 8ر100 مليون دولار أمريكي.

وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل بنسبة 5% مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 66% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر 11 من عام 2023.

بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 54% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 3ر34 مليون دولار أمريكي.

وانخفضت الواردات بنسبة 14% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما انخفضت بنسبة 33% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 5ر502 مليون دولار أمريكي.

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