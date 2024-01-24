تعرف على رسالة محمد صلاح للاعبي المنتخب قبل مغادر كوت ديفوار

حرص محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي على إلقاء كلمة تحفيزية للاعبي المنتخب المصري، قبل مغادر المعسكر في كوت ديفوار والتوجه نحو إنجلترا.

وأوضح مراسل قناة أون تايم سبورتس أن محمد صلاح ألقى كلمة للاعبي المنتخب في حافلة الفريق، بعد تناول وجبة في إحدى المطاعم، خلال مأدبة قام بها خالد الدرندلي، رئيس بعثة الفراعنة في كوت ديفوار.

وأشار المراسل إلى أن صلاح قال للاعبي منتخب مصر إنه كان يتمنى الاستمرار في المعسكر، مؤكدًا على ثقته في جميع اللاعبين، وأنهم على قدر المسئولية.

وأكد محمد صلاح في كلمته للاعبين أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل العودة مُجددًا لمعسكر المنتخب لاستكمال البطولة، بعد التعافي من إصابته، من أجل إسعاد الجماهير المصرية بتحقيق بطولة كأس إفريقيا.

يُذكر أن محمد صلاح كان قد غادر معسكر منتخب مصر مساء أمس الثلاثاء، مُتوجهًا إلى إنجلترا، من أجل أداء فترة التأهيل، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.