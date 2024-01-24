 قصف إسرائيلي بالقذائف المدفعية والفوسفورية على جنوب لبنان - بوابة الشروق
الأربعاء 24 يناير 2024 12:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

قصف إسرائيلي بالقذائف المدفعية والفوسفورية على جنوب لبنان

بيروت - د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 12:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 12:08 م

تجدد القصف الإسرائيلي بالقذائف المدفعية والفوسفورية، اليوم الأربعاء، على عدة مناطق في جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، "تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي على منطقة اللبونة –الناقورة"، مشيرة إلى "تعرض أطراف بلدة الناقورة لقصف مدفعي معادٍ".

ولفتت إلى "تعرض أطراف بلدتي علما الشعب وطير حرفا لقصف مدفعي معاد"، موضحة أن "العدو استهدف بلدة كفركلا بالقذائف الفوسفورية" .

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك