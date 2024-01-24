قصف إسرائيلي بالقذائف المدفعية والفوسفورية على جنوب لبنان

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تجدد القصف الإسرائيلي بالقذائف المدفعية والفوسفورية، اليوم الأربعاء، على عدة مناطق في جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، "تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي على منطقة اللبونة –الناقورة"، مشيرة إلى "تعرض أطراف بلدة الناقورة لقصف مدفعي معادٍ".

ولفتت إلى "تعرض أطراف بلدتي علما الشعب وطير حرفا لقصف مدفعي معاد"، موضحة أن "العدو استهدف بلدة كفركلا بالقذائف الفوسفورية" .

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.