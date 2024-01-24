 سموحة يهزم الاتحاد ويتأهل لربع نهائي كأس الرابطة - بوابة الشروق
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سموحة يهزم الاتحاد ويتأهل لربع نهائي كأس الرابطة

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 7:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 7:05 م

حسم سموحة ديربي الإسكندرية أمام الاتحاد، بهدفين دون رد، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بكأس الرابطة المصرية.

تقدم لحسن دحدوح بالهدف الأول لسموحة في الدقيقة 38، لتنتصف المباراة بتقدم سموحة بهدف دون رد.

وضاعف سموحة تقدمه مسجلا الهدف الثاني عن طريق دوكو دودو في الدقيقة 61 لتنتهي المباراة بفوز سموحة بهدفين دون رد أمام الاتحاد السكندري.

الفوز رفع رصيد سموحة لـ 4 نقاط، في وصافة المجموعة الأولى بكأس الرابطة، ليتأكد صعوده رسميا للدور ربع النهائي من البطولة، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 6 نقاط في المركز الأول وتأهل أيضا لربع النهائي.


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