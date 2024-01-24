زيادة حجم الأوراق النقدية التالفة في كوريا الجنوبية بشكل ملحوظ بعد الجائحة

قال البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء إن كلا من الحجم والقيمة الاسمية للأوراق النقدية التالفة التي تم العثور عليها في البلاد ارتفع العام الماضي مع استخدام النقد بشكل أكبر بعد جائحة كوفيد 19.

وبلغت القيمة الاسمية للأوراق النقدية التالفة التي تخلص منها بنك كوريا 88ر3 تريليون وون (89ر2 مليار دولار أمريكي) ، مقارنة بـ 64ر2 تريليون وون في العام السابق ، وفقا لبنك كوريا المركزي.

كما ارتفع حجم الأوراق النقدية التالفة بنسبة 2ر17% على أساس سنوي إلى 484 مليون ورقة نقدية العام الماضي.

وقال البنك المركزي إن الزيادة في الأوراق النقدية التالفة جاءت مع استخدام الأشخاص المزيد من النقد جنبا إلى جنب مع زيادة الأنشطة الخارجية والاستهلاك في خضم ما بعد الوباء.