استمرار تراجع تعداد سكان كوريا الجنوبية في ظل انخفاض المواليد

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، استمرار تراجع تعداد سكان كوريا الجنوبية الطبيعي خلال نوفمبر الماضي، في ظل تجاوز عدد حالات الوفاة عدد المواليد.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات مكتب الإحصاء أظهرت أن 17 ألفا و531 رضيعا ولدوا في نوفمبر الماضي، بانخفاض بنسبة 6ر7% مقارنة بعام 2022.



ويعد ذلك عدد المواليد الأقل الذي يتم تسجيله خلال أي شهر نوفمبر منذ بدء جمع البيانات ذات الصلة في 1981.



ومن ناحية أخرى، ارتفعت حالات الوفاة بنسبة 3ر0% خلال نفس الشهر لتصل إلى 30 ألفا و255 حالة، مما أدى لحدوث انخفاض طبيعي بواقع 12 ألفا و724 .



وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت أول تراجع طبيعي لتعداد سكانها في عام 2019، واستمرت حالات الوفاة في تجاوز عدد المواليد لـ49 شهرا متتالية.



وخلال أول 11 شهرا من عام 2023، بلغ عدد المواليد الجدد 213 ألفا و572 رضيعا، بانخفاض بنسبة 1ر8%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.



وتعاني كوريا الجنوبية من انخفاض مزمن لعدد المواليد، حيث يتخلى المزيد من الشباب عن فكرة الانجاب في ظل الغموض الاقتصادي وارتفاع تكاليف الإسكان.



كما تراجعت حالات الزواج بنسبة 4ر4% خلال نفس الشهر لتصل إلى 16 ألفا و695 حالة، كما انخفضت حالات الطلاق بنسبة 8ر6% لتصل إلى 7923 حالة.