 استعدادا للسباق الرئاسي.. ترامب يفوز بانتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية في نيوهامبشاير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استعدادا للسباق الرئاسي.. ترامب يفوز بانتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية في نيوهامبشاير

وكالات
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 10:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 10:40 ص

حقق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي أجريت في ولاية نيوهامبشاير استعدادا لسباق الانتخابات الرئاسية المقررة أوائل نوفمبر المقبل.

وأفادت وكالة «أسوشيتد برس»، الأربعاء، بأنّ النتائج الأولية أظهرت تقدم ترامب على نيكي هيلي ممثلة واشنطن سابقا لدى الأمم المتحدة، بعد فرز 84 بالمئة من الأصوات، وذلك للمرة الثانية بعد الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا.

وأظهرت النتائج حصول ترامب على 54.6 بالمئة من الأصوات، في المقابل، تمكنت هيلي من جمع 43.5 بالمئة من الأصوات.

وقالت هيلي في بيان عقب إعلان النتائج: «هذا السباق لم ينته بعد، وهناك عشرات الولايات الأخرى».

تجدر الإشارة إلى أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري سيعلنان مرشحيهما الرسميين للانتخابات الرئاسية خلال مؤتمرات الحزبين في يوليو وأغسطس المقبلين، وفق وكالة الأناضول.

وتشهد الولايات المتحدة انتخابات رئاسية في 5 نوفمبر المقبل.


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