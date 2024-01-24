قال الدكتور كريم الأدهم، رئيس هيئة الأمان النووي الأسبق، إن مفاعلات محطات الضبعة النووية من الجيل الثالث المطور؛ تختلف عن مفاعلات تشرنوبل من حيث مستوى الأمان، موضحا أن «وضعت بها كل الخبرة النووية المتراكمة على مدى الـ 70 عاما الماضية».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس»، مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع على قناة «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن مفاعلات الضبعة النووية مزودة بأنظمة أمان متعددة، منها نظام أمان ذاتي يعمل تلقائيا، كما يستطيع أن يتكيف مع كل الظروف أثناء التشغيل.

وأكد أن محطات الضبعة النووية آمنة ولا تشكل أي مخاطر على البيئة أو السكان، مشيرا إلى خضوعها إلى إجراءات صارمة؛ للتأكد من عدم وجود أي مخاطر من جميع الجوانب يمكنها أن تؤثر على أمان المفاعلات وذلك قبل بدء أعمال الإنشاء.

وأشار إلى تولي الجانب الروسي مسئولية توريد الوقود النووي لمحطات الضبعة النووية طوال عمرها التشغيلي وذلك بموجب اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين، لافتا إلى إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنكا للوقود النووي في كازاخستان لتوفير الوقود النووي.